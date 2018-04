Plus de 180 entreprises recrutent cette semaine à Montréal

Plus de 3000 emplois seront disponibles cette semaine dans le cadre d'un salon qui se tiendra à Montréal.

L'Événement Carrières se déroulera mercredi et jeudi au Palais des congrès, et l'entrée sera gratuite.

Plus de 180 entreprises ou organisations dans des domaines très variés seront représentées. Parmi celles-ci, on retrouve CGI, Pratt & Whitney Canada, Rogers, Téo Taxi, le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, la Banque CIBC, la Fonction publique du Québec, la Commission scolaire de Montréal et la Société de Transport de Montréal.

Les chercheurs d'emploi de tous les âges sont sollicités.

Afin de contribuer à l'intégration au travail des nouveaux arrivants, une nouvelle section a par ailleurs été créée au salon : l'espace Immigration, aide à l'emploi, régions et entrepreneuriat. Les nouveaux arrivants pourront ainsi être conseillés et accompagnés afin de réaliser une démarche efficace pour trouver un emploi.

D'autre part, plusieurs conférences d'experts seront présentées sur une multitude de thèmes tels que le CV, l'entrevue, le réseautage, les réseaux sociaux, la régionalisation, et le marché du travail du Québec.