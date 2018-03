Le profit de New Look a diminué au 4e trimestre, malgré des revenus en hausse

Le Groupe Vision New Look a affiché mercredi un bénéfice net attribuable aux actionnaires en baisse de 13,4 % pour son plus récent trimestre, malgré une croissance de 23,9 % de ses revenus.

Le fournisseur montréalais de produits et services de l'optique a engrangé un profit net de 2,8 millions, soit 18 cents par action, pour le quatrième trimestre clos le 30 décembre. Cela se compare à un bénéfice de 3,2 millions, ou 23 cents par action, pour la même période un an plus tôt.

New Look a essentiellement attribué ce recul à l'augmentation des charges d'amortissement, des frais financiers, des impôts et des coûts connexes aux acquisitions.

La société a conclu en octobre le rachat d'Iris, une transaction évaluée à 120 millions. Les 147 magasins de sa nouvelle acquisition ont contribué aux résultats du plus récent trimestre pendant ses 10 dernières semaines.

Après ajustements pour exclure les éléments non récurrents, le bénéfice ajusté de New Look s'est établi à 7,3 millions, ou 48 cents par action, en hausse de 10,6 % par rapport à celui de 6,6 millions, ou 47 cents par action, réalisé un an plus tôt.

Par ailleurs, le conseil d'administration de New Look a déclaré un dividende de 15 cents par action ordinaire, qui sera versé le 29 mars aux actionnaires inscrits en date du 27 mars.

Le réseau de New Look compte 379 magasins, exploités principalement sous les bannières Lunetterie New Look, Vogue Optical, Greiche & Scaff et Iris.