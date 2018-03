Dorel réduit sa perte

La société Les Industries Dorel a annoncé jeudi une perte nette de 3 millions US ou 9 cents US par action au quatrième trimestre, comparativement à une perte de 5,6 millions US ou 17 cents US par action l'an dernier.

Le bénéfice net ajusté s'est chiffré à 20,4 millions US, soit 62 cents US par action, contre 7,7 millions US, ou 24 cents US par action, il y a un an.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 677,1 millions US au quatrième trimestre, en hausse de 4,4 pour cent par rapport à celui de 648,7 millions US réalisé un an plus tôt.

Pour l'ensemble de l'exercice 2017, le chiffre d'affaires s'est élevé à 2,58 milliards US, comparativement à 2,6 milliards US lors du précédent exercice.

Le bénéfice net ajusté de l'exercice a progressé de 20,3% pour atteindre 70,1 millions US, soit 2,15 $ US par action, comparativement à 58,3 millions US, ou 1,79 $ US par action, en 2016.

Le bénéfice net s'est établi à 30,6 millions US, soit 94 cents US par action, comparativement à une perte nette de 11,6 millions US, ou 36 cents US par action, un an plus tôt.