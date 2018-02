Le procès de David Baazov de nouveau reporté

Il s'agit d'un second report. Le procès de David Baazov et des coaccusés Benjamin Ahdoot et Yoel Altman devait originalement débuter en décembre dernier. Le début du procès avait été reporté au 26 février dans la foulée de la présentation par la défense d'une requête de type Jordan en abus de procédures qui a finalement été rejetée.

Le juge Salvatore Mascia, de la Cour du Québec, vient maintenant de fixer le début du procès au 16 avril.

«Compte tenu des millions de documents récemment portés a l'attention de la défense, nous obtenons ainsi du temps pour nous permettre de prendre connaissance de ce matériel qui comporte près de quatre millions d'items. Et ce nombre d'items pourrait augmenter au fur et à mesure que les données sont analysées», souligne le porte-parole de David Baazov.

La demande de remise provenait des accusés.

La requête Jordan avait été présentée l'automne dernier après le dépôt, jugé tardif, d'un important volume de documents en septembre, geste qui, selon le clan Baazov, devait inévitablement entraîner un report du procès - et des délais déraisonnables - afin de permettre une préparation adéquate de la défense.

Les coaccusés sont notamment inculpés pour manipulation de marché en lien avec l'acquisition de PokerStars par Amaya (aujourd'hui Groupe Stars), réalisée au prix de 5 milliards US en 2014, la plus importante transaction boursière au Québec cette année-là.

Les constats d'infraction ont été signifiés par l'AMF en mars 2016.

Le procès est prévu pour une durée de 70 jours, à raison de quatre jours par semaine.