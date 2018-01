Lockheed Martin dépasse les attentes

Le groupe de défense américain Lockheed Martin a annoncé lundi des résultats supérieurs aux attentes malgré une importante charge liée à la réforme fiscale adoptée récemment aux États-Unis et table sur une hausse de ses résultats en 2018.

Agence France-Presse New York

L'entreprise explique avoir enregistré de solides ventes pour son avion de combat F-35, un des programmes militaires les plus chers de l'histoire.

Sur le quatrième trimestre, Lockheed Martin est tombé dans le rouge, avec une perte nette de 642 millions de dollars, contre un bénéfice net de 988 millions à la même période en 2016.

Ce déficit est dû à une charge exceptionnelle de l'ordre de 1,9 milliard de dollars liée à la récente réforme fiscale américaine obligeant les entreprises à modifier leur comptabilité, ce qui se traduit à court terme par d'importantes provisions.

Sans cette charge, Lockheed Martin a dégagé un bénéfice opérationnel de l'ordre de 1,2 milliard de dollars, soit un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du Nord de 4,30 dollars contre 4,07 dollars anticipés par les marchés financiers.

Sur l'ensemble de l'exercice 2017, le bénéfice net est de 2 milliards de dollars, en baisse de 62,2%. En excluant la charge, le résultat est de 3,9 milliards de dollars, soit 13,33 dollars par action ajusté, contre 13,12 dollars escomptés.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 10,1% à 15,14 milliards de dollars au quatrième trimestre et de 8% à 51,05 milliards sur l'année. Les marchés financiers tablaient sur 14,73 milliards et 50,61 milliards respectivement.

Encouragé par une hausse anticipée des dépenses de défense par l'administration Trump, Lockheed Martin a livré des prévisions optimistes pour l'année en cours.

Gros fournisseur du Pentagone, il table sur des ventes annuelles comprises entre 50 et 51,5 milliards de dollars pour un bénéfice par action ajusté compris entre 15,20 et 15,50 dollars. Les marchés anticipent, eux, des revenus aux alentours de 51,17 milliards et un bénéfice par action de 14 dollars.

Le ministère de la Défense américain envisage, selon les experts, de consacrer près de 400 milliards de dollars en développement et en achats d'équipements militaires, dont des avions de combat, dans les 15 prochaines années.

À Wall Street, le titre Lockheed Martin gagnait 2,88% à 354,83 dollars vers 9h10 dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la séance.