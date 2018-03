Le bénéfice d'Exxon bondit de 50%

Alimentée par la hausse des prix du pétrole brut, Exxon Mobil a affiché vendredi un bénéfice du troisième trimestre en hausse de 50 % par rapport à l'an dernier, à près de 4 milliards $ US.

Associated Press IRVING, Texas

Le géant du pétrole a aussi fortement augmenté ses dépenses d'exploration, renversant la tendance observée pendant la première moitié de l'exercice. Les plus faibles dépenses en immobilisations inquiétaient certains observateurs en ce qui a trait à la production future de pétrole et de gaz naturel, puisque les projets du secteur de l'énergie peuvent prendre des années avant que leur production soit significative.

Les profits d'Exxon ont été amoindris par le passage de l'ouragan Harvey, qui a brièvement forcé la fermeture des raffineries le long de la côte du golfe du Mexique. Mais les résultats de l'entreprise ont malgré tout surpassé les attentes des analystes de Wall Street.

La plus grande société pétrolière des États-Unis a engrangé un bénéfice de 3,97 milliards $ US, comparativement à celui de 2,65 milliards $ US de l'an dernier.

Le bénéfice par action a atteint 93 cents US. Exxon a estimé que le passage de l'ouragan, à la fin août, avait retranché 4 cents US à ce profit par action.

Exxon ne dévoile pas de résultat ajusté pour exclure les éléments non récurrents, comme le passage de tempêtes ou les ventes d'actifs. Même avec l'impact de l'ouragan Harvey, son résultat trimestriel était supérieur à celui de 89 cents US par action attendus par les analystes, selon les prévisions recueillies par Zacks Investment Research.

Les revenus ont grimpé de 13 % à 66,17 milliards $ US au plus récent trimestre, tandis que les analystes visaient un chiffre d'affaires de 63,51 milliards $ US.

Les dépenses en immobilisations, qui ont chuté lorsque les prix du pétrole étaient à leur plus creux, ont rebondi de 43 % par rapport à l'an dernier pour atteindre près de 6 milliards $ US.

La société établie à Irving, au Texas, a aussi indiqué avoir dépensé davantage en impôts sur le revenu - 1,5 milliard $ US par rapport à 337 millions $ US au même trimestre en 2016.