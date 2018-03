Postmedia affiche un bénéfice, soutenu par la vente d'Informart

Le bénéfice par action du groupe de médias s'est établi à 43 cents pour le trimestre clos le 31 août, ce qui se compare à une perte de 99,4 millions $, ou 35 cents par action, à la même période l'an dernier.

Les revenus trimestriels ont atteint 176,8 millions $, en baisse par rapport à ceux de 194,6 millions $ du même trimestre en 2016.

Postmedia a vendu Infomart à Meltwater News Canada pour 38,3 millions $.

«Au cours du trimestre, nous avons continué à nous défaire d'actifs non essentiels - notamment avec la vente des activités d'Infomart et de l'imprimerie d'Islington, en Ontario - et les produits nets ont été appliqués au remboursement de notre dette», a expliqué le chef de la direction de Postmedia, Paul Godfrey, dans un communiqué.

«Du côté des revenus, même si les revenus traditionnels de l'imprimé sont toujours soumis à une importante pression, il s'agissait du troisième trimestre de croissance soutenue des revenus publicitaires numériques - un signe positif que les nouveaux consommateurs adoptent nos solutions innovatrices.»

Les revenus publicitaires de l'imprimé ont chuté de 15 % par rapport à l'an dernier, tandis que les tirages ont diminué de 7,3 %. Les revenus numériques ont progressé de 15 % sur un an.

Pour l'exercice financier clos fin août, Postmedia a engrangé un bénéfice de 44,8 millions $, soit 40 cents par action, comparativement à une perte de 352,5 millions $, ou 1,25 $ par action, lors de l'exercice précédent. Son chiffre d'affaires annuel a reculé à 754,3 millions $, comparativement à celui de 860,4 millions $ de l'année précédente.

Par ailleurs, Postmedia a annoncé jeudi que son chef de l'exploitation, Andrew MacLeod, deviendrait son nouveau président dans le cadre du plan de succession du groupe de médias.

M. MacLeod remplacera ainsi M. Godfrey à ce poste, mais ce dernier restera le chef de la direction de l'entreprise, rôle qu'il y joue depuis la création de l'entreprise, en 2010.

Selon Postmedia, cette décision formalise un plan clair de succession et tient compte de la structure de direction collaborative déjà en place.

M. MacLeod s'est joint à Postmedia en 2014 en tant que chef commercial, et il a été nommé chef de l'exploitation en 2016.

Postmedia est le propriétaire du quotidien «National Post» et de plusieurs autres quotidiens canadiens, dont la Gazette de Montréal. Il détient en outre diverses platefo