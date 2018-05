10 autres projets de ratios infirmière-patients annoncés

Interrogé lundi à ce sujet, alors qu'il était de passage à Montréal, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, a dit y voir « un changement significatif » et prometteur dans les façons de faire grâce à ces projets.

Trois de ces nouveaux projets pilotes auront lieu dans des CHSLD (Centres d'hébergement et de soins de longue durée) des régions de Québec, Estrie et Mont-Tremblant ; trois dans des départements de chirurgie à l'Hôpital du Sacré-Coeur, en Montérégie-Ouest et en Abitibi-Témiscamingue et quatre en médecine au CHU de Québec, dans Lanaudière, Chaudière-Appalaches et dans le Bas-Saint-Laurent.

Les trois premiers projets avaient été annoncés au mois de mars par la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), Nancy Bédard, et le ministre Barrette.

Au total, 17 projets pilotes doivent être annoncés, afin de couvrir l'ensemble des réalités géographiques et des situations professionnelles dans lesquelles travaillent les infirmières.