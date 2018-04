 Réclamations d'assurance invalidité: l'AMF examinera les pratiques des assureurs 

L'AMF explique avoir été interpellée sur le sujet des invalidités liées à des facteurs psychologiques au cours des dernières semaines. « Les informations dont l'Autorité dispose, notamment en matière de plaintes traitées, ne révèlent pas l'existence d'une problématique particulière », conclut l'organisme.

Reste que l'Autorité décide de mener une intervention plus large pour dresser « un portrait global et plus détaillé » des pratiques ayant cours dans l'industrie pour s'assurer qu'elles « sont adéquates et génèrent un traitement équitable du consommateur ». Une requête d'information sera transmise aux assureurs et des entrevues seront menées par l'Autorité.

Un rapport sera publié au terme de l'analyse.

Samuel Archibald a signé le 11 février une lettre ouverte dans La Presse dénonçant qu'il devait se battre contre Desjardins Assurances. Le texte, abondamment partagé sur les réseaux sociaux, a déclenché un véritable tourbillon médiatique. Le Collège des médecins du Québec a notamment déploré que certaines compagnies d'assurance « font des demandes abusives et exagérées » envers certains patients.

Le dossier de M. Archibald a finalement été révisé et l'auteur a eu droit à ses prestations une dizaine de jours plus tard.