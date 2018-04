Des fraises vendues au Québec contaminées par l'hépatite A

Une quantité inconnue de fraises congelées vendues dans les épiceries Adonis ont été contaminées par le virus de l'hépatite A et des cas de maladie ont été rapportés. La population est sommée de ne prendre aucun risque et de ne pas consommer les fraises congelées provenant d'Égypte de marque Montana vendues chez Adonis.

Tous les lots du produit vendus jusqu'à ce samedi dans tous les établissements de l'enseigne Adonis sont concernés par le rappel. Les fraises congelées étaient vendues en sac de 1 kg. La chaîne a elle-même décidé de procéder au rappel du produit et a demandé l'assistance du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) pour diffuser l'avis.

« Les personnes qui ont ce produit en leur possession sont donc avisées de ne pas le consommer et de le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté. Même si le produit visé ne présente pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, le consommer peut représenter un risque pour la santé s'il a été consommé cru. La cuisson inactive le virus de l'hépatite A », a indiqué le MAPAQ dans son communiqué émis samedi soir.

« L'infection par le virus de l'hépatite A se manifeste habituellement par de la fièvre, un malaise général, une perte d'appétit, des nausées, des vomissements et un inconfort abdominal. L'infection peut aussi causer une jaunisse (peau jaune et blanc des yeux jaune), une urine foncée (brunâtre) et des selles pâles. Les symptômes peuvent apparaitre jusqu'à 50 jours (7 semaines) suivant la consommation d'aliments contaminés », précise le ministère.

Des personnes qui ont consommé l'aliment visé par le rappel ont été infectées. Le MAPAQ indique à quiconque aurait mangé ces fraises et qui n'est pas vacciné contre l'hépatite A de consulter un professionnel de la santé dans les plus brefs délais et de contacter le 8-1-1 en cas de doute.