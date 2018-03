 Le futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges comptera deux fois plus de lits que prévu 

« Ce n'est plus du tout le même projet », a tranché le premier ministre Philippe Couillard de passage en Montérégie, hier. « J'aurais pu laisser ça comme ça et venir vous annoncer l'an dernier un hôpital de 200 lits. Tout le monde aurait été content et dans quelques années, on se serait rendu compte qu'il en manquait, qu'il aurait fallu recommencer. »

Philippe Couillard, en compagnie de ses ministres Gaétan Barrette et Lucie Charlebois, a donc présenté le projet revu d'un « hôpital moderne » de 404 lits. C'est le double de ce qui avait été annoncé en 2016. À cette époque, le gouvernement libéral évaluait par ailleurs que l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges serait livré en 2021.

Le premier ministre a martelé hier que le nouvel échéancier était « réaliste ». Le projet passe maintenant à l'étape du « dossier d'affaires », ce qui implique la finalisation de l'acquisition du terrain et le lancement prochain, en 2019, des appels d'offres pour les services professionnels. Le coût, pour l'heure estimé à 1,5 milliard, sera aussi précisé.

Le projet sera entièrement financé par le Plan québécois des infrastructures du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Les sommes pour la construction du futur hôpital seront provisionnées dans le prochain budget provincial, qui sera annoncé la semaine prochaine, a confirmé M. Couillard. Le premier ministre s'est aussi défendu de tenir une annonce préélectorale, réaffirmant que son gouvernement allait « gouverner jusqu'au dernier jour de [son] mandat ».

Il faut envisager quatre ans pour compléter le dossier d'affaires, a précisé M. Couillard, puisque le projet est soumis à la directive sur les projets majeurs et doit respecter les étapes de planification prévues par la loi. Ce dernier dossier devra ensuite être soumis au Conseil des ministres. Québec envisage une première pelletée de terre en 2022.

BOOM DÉMOGRAPHIQUE

C'est à la lumière des conclusions du « plan clinique » réalisé par le CISSS de la Montérégie-Ouest que Québec a choisi de bonifier son projet initial. Le boom démographique enregistré en Montérégie n'est pas étranger à la hausse des besoins anticipés en matière de soins de santé. Le territoire de 150 000 habitants en comptera près de 200 000 en 2036.

« Il faut regarder plus loin », a assuré le ministre de la Santé, Gaétan Barrette. Il a par ailleurs rappelé que la population de Vaudreuil-Soulanges devait actuellement fréquenter d'autres hôpitaux pour obtenir des services.

« La moitié de l'achalandage de l'urgence de Valleyfield provient d'ici. Les analyses ont démontré de façon catégorique les besoins », a dit le ministre Barrette.

La ministre Lucie Charlebois, aussi ministre responsable de la Montérégie, et la députée libérale de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, n'ont pas caché leur enthousiasme devant l'évolution du projet hospitalier, dans les cartons depuis 2009.

Le futur établissement aura pignon sur rue sur un terrain situé à l'intersection de l'autoroute 30 et de la route 340 à Vaudreuil-Dorion. En 2016, un décret gouvernemental a été adopté autorisant l'imposition d'une réserve aux fins d'expropriation d'un terrain de 250 000 m2. Le terrain était réservé pour l'agriculture et n'était pas utilisé. Les coûts du projet initial étaient estimés à 800 millions.