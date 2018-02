Ratio patients-infirmière: Barrette rejette la loi demandée par la FIQ

(Québec) Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, rejette la demande de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) visant à adopter une loi pour encadrer les ratios patients-infirmière, Mais il a l'intention d'éliminer le temps supplémentaire obligatoire.

De son côté, le Parti québécois envisage la possibilité d'enchâsser de nouveaux ratios dans une loi, mais il ne s'y engage pas formellement.

M. Barrette rencontrera la présidente du syndicat, Nancy Bédard, mardi après-midi, comme il s'y était engagé lors d'un précédent entretien il y a deux semaines portant sur la surcharge de travail.

«On avait des devoirs à faire, et ils sont faits», a dit M. Barrette lors d'une mêlée de presse à l'Assemblée nationale. «Mme Bédard va être heureuse de voir le bout de chemin qu'on a fait. Il faut comprendre que c'est un chemin sur lequel on embarque; ce n'est pas quelque chose qui va se régler demain matin, c'est une évidence.»

Il dit partager les «souhaits» de la FIQ, «sauf peut-être la loi». Concevoir une telle loi serait trop complexe selon lui.

«Est-il possible d'écrire dans une loi un ratio qu'on aura dans un hôpital pédiatrique versus un hôpital pour adultes? Un ratio dans une clinique externe de dermato versus une clinique externe d'oncologie? Aux soins intensifs versus un étage de pédiatrie, et ainsi de suite? Alors là, je comprends la demande des infirmières, mais ce n'est peut-être pas le chemin» approprié, a soutenu le ministre.

De son côté, le chef péquiste Jean-François Lisée a refusé de trancher à savoir si la révision des ratios doit nécessairement passer par une loi ou pas. Il faut «un fonds d'urgence pour faire en sorte que la charge de travail des infirmières surmenées soit allégée immédiatement dans un certain nombre de lieux critiques. Il faut un calendrier rapide pour établir des ratios raisonnables du nombre de patients par infirmière, [ce qui pourrait être statué par] une loi, par règlement ou par un encadrement législatif», a-t-il dit.

Pour Gaétan Barrette, «ce qui est important reste de cheminer de façon déterminée vers la résolution de cette problématique de charge de travail, et c'est mon intention».

Il répond ainsi favorablement à une autre demande de la FIQ. «On va faire tous les efforts nécessaires pour arriver à la situation où il n'y en a plus de temps supplémentaire obligatoire. Le temps supplémentaire, on comprend qu'il y en aura toujours, il ne peut y en avoir zéro. Le temps supplémentaire obligatoire, on souhaite que ça disparaisse», a-t-il affirmé.

Le ministre a précisé que «toute (son) attention» est portée sur le dossier de l'organisation du travail, ce qui touche non seulement les infirmières mais les préposés aussi.

M. Barrette a indiqué que ses discussions avec le Trésor pour augmenter des hausses de budget sont positives et vont même «beaucoup mieux» depuis la conclusion de l'entente avec les médecins spécialistes. Cette entente - par laquelle le gouvernement fera porter la rémunération de 4,7 milliards cette année à 5,4 milliards en 2022-2023 - génère malgré tout des économies par rapport aux ententes passées, a-t-il fait valoir.

Pour le premier ministre Philippe Couillard, «le fait qu'on ait réussi à contenir, à mettre un frein à la croissance de la rémunération médicale elle-même, et comme poids dans le système de santé, permet de dégager des marges notamment à l'endroit des infirmières».

«Au cours des dernières années, a-t-il ajouté, on a déployé beaucoup d'argent neuf pour les services, pour l'accès aux services. Je pense qu'on est mûrs maintenant, il faut faire un effort en argent neuf pour l'ambiance et la qualité de vie de nos employés du réseau de santé, notamment les infirmières.»

Mais l'opposition craint que l'entente avec les spécialistes n'empêche le gouvernement de bonifier les conditions de travail des infirmières. C'est pourquoi ils doutent que la rencontre entre le ministre Barrette et la FIQ, mardi après-midi, ne porte ses fruits.

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, estime que les prévisions budgétaires laissent entrevoir une hausse des dépenses en santé limitée aux coûts du réseau.

«Ça veut dire qu'il n'y a pas de marge pour augmenter les services, pour réduire la charge de travail des infirmières, a-t-il déploré. La marge, elle n'existe pas. Si on donne 3 milliards en 10 ans à 22 000 médecins, il n'y a pas de marge.»

Le député de Québec solidaire, Amir Khadir, estime lui aussi que les dépenses de rémunération des médecins et des infirmières sont des «vases communicants».

«Moi, j'aime croire que Gaétan Barrette quand même essaie quelque chose, essaie d'au moins réaliser ses promesses par rapport aux infirmières et créer des postes, a-t-il dit. Mais vous voyez? À cause de tout l'argent mis dans la poche des médecins spécialistes, bien il n'y a plus la marge de manoeuvre au gouvernement pour octroyer des 500 millions.»

- Avec la collaboration d'Hugo Pilon-Larose