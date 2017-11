Quand le diabète est contagieux

Les femmes enceintes qui ont à la fois du diabète et de l'hypertension de grossesse ont un risque encore plus élevé: leur risque à long terme de diabète augmente de 37 fois, d'hypertension de 5,7 fois et de maladie cardiovasculaire plus grave, de 2,4 fois. La période de suivi moyenne était d'une douzaine d'années.

L'augmentation du risque pour les pères est liée à leur tendance à avoir des comportements similaires à ceux de leur conjointe au niveau de l'alimentation et de l'exercice physique. Leur risque à long terme n'augmentait que pour le diabète, de 1,2 fois si leur femme avait soit du diabète soit de l'hypertension de grossesse, et de 1,8 fois si leur femme avait à la fois du diabète et de l'hypertension de grossesse.

L'étude, publiée dans l'American Journal of Epidemiology par des chercheurs de l'Université McGill, a épluché le dossier de 64 000 couples ayant eu un enfant au Québec entre 1990 et 2007.

Les femmes qui n'avaient que l'une des deux maladies de grossesse (soit hypertension, soit diabète), avaient tout de même un risque à long terme très élevé -16 fois plus élevé que les femmes n'ayant pas eu ces problèmes durant la grossesse- de faire du diabète. Le risque d'hypertension, dans ce cas de figure, augmentait de 1,9 fois et celui de maladie cardiovasculaire grave, de 1,4 fois.