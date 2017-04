 Plus de 2800 patients attendent une échographie cardiaque depuis au moins un an 

Ariane Lacoursière

La Presse La Presse En tout, 2857 personnes attendent depuis au moins un an d'obtenir une échographie cardiaque, selon des données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) obtenues par le Parti québécois en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. De ce nombre, plus de la moitié se trouvent en Montérégie.

Pour la porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, Diane Lamarre, ces délais sont « inacceptables ». « L'attente pour obtenir ces tests crée de l'angoisse chez les patients. On parle de tests importants. Au chapitre de l'accès, quelque chose semble ne pas avoir été bien planifié », affirme Mme Lamarre. PAS ASSEZ DE DISPONIBILITÉS Directrice générale de l'Association des cardiologues du Québec, Louise Girard explique qu'une échographie cardiaque « est un examen d'ultrasonographie du coeur qui donne de précieux renseignements sur les différentes valves cardiaques, sur la contractilité cardiaque, sur les pressions dans les différentes cavités cardiaques ». « Cet examen aide également les cardiologues à suivre des patients après un infarctus du myocarde, ou des patients souffrant d'arythmie cardiaque et également les patients ayant une malformation congénitale cardiaque, illustre-t-elle. Il s'agit d'un examen non invasif et sans douleur pour le patient. » Pour Mme Girard, les listes d'attente pour obtenir cet examen au Québec s'expliquent par le fait qu'il n'y a « pas suffisamment de plages horaires dans les hôpitaux pour offrir un service adéquat à la population ». Le MSSS n'a pas été en mesure de commenter ces chiffres, hier. Pour Mme Lamarre, il s'agit d'un « constat d'échec » pour le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, « qui avait fait de l'accès aux soins une priorité ».

«Le grand défi du ministre [Barrette] était d'améliorer la coordination pour améliorer l'accès. Mais il a créé encore plus de désorganisation, et on voit l'impact.» Diane Lamarre

porte-parole du Parti québécois en matière de santé

INÉGALITÉS DANS LES RÉGIONS De toutes les régions, c'est dans les Laurentides et en Montérégie que le nombre de personnes attendant depuis plus d'un an une échographie cardiaque est le plus élevé. Porte-parole du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, Myriam Sabourin explique que les échographies cardiaques sont réalisées par les cardiologues eux-mêmes. « Par conséquent, la réalisation de ces examens est tributaire de leurs disponibilités qui, dans la majorité de nos établissements, doivent aussi s'arrimer avec la disponibilité des équipements d'imagerie médicale », note-t-elle. La région des Laurentides compte 12 cardiologues en fonction sur 13 postes. « Nous tentons de réduire ces délais d'attente au maximum, notamment en favorisant la disponibilité des plateaux techniques pour les cardiologues », affirme Mme Sabourin.

Les régions où le plus de demandes sont en attente depuis plus de 360 jours

Montérégie : 1492

Laurentides : 765

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 117

Lanaudière : 93

Bas-Saint-Laurent : 77

Nombre de patients en attente d'une échographie cardiaque au Québec