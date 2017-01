Réseau de la santé: le PQ réclame une pause des réformes

En entrevue à La Presse, Diane Lamarre, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, a réagi à un sondage dévoilé dimanche par l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et montrant que 60% de ses membres disent souffrir de détresse psychologique « élevée » ou « très élevée ». Ceux-ci sont notamment des physiothérapeutes, travailleurs sociaux, psychologues et techniciens de laboratoire.

« Ça fait deux ans et demi que le ministre fait ce qu'il veut avec le système. Il faut prendre un temps d'arrêt, regarder les dommages qui ont été causés et faire le bilan entre les dommages et les bénéfices », a dit Mme Lamarre.

Mme Lamarre accuse le ministre Barrette de faire ses réformes « dans la précipitation, sans se soumettre à aucun processus d'évaluation ».

« On le sait, on le voit, les employés sont très, très essoufflés », dit-elle, affirmant que les services aux patients, eux, se sont détériorés.

Le ministre Barrette a notamment piloté le projet de loi 10, qui vise à revoir en profondeur l'organisation du système de santé québécois. Il a notamment entraîné l'abolition des agences régionales et vise à générer des économies annuelles de 220 millions.