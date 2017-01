Transferts en santé: Ottawa fait du chantage, dit Barrette

Pierre Saint-Arnaud

La Presse Canadienne

MONTRÉAL

Le ministre québécois de la Santé, Gaétan Barrette, accuse Ottawa de se livrer à la menace et au chantage pour forcer les plus petites provinces et les territoires à signer des ententes bilatérales et fragmenter le front commun des provinces en matière de transferts de fonds en santé.