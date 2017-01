Les médecins devraient être des salariés, selon l'IRIS

Ariane Lacoursière

Avec une rémunération globale de plus de 7 milliards de dollars, les médecins québécois «accaparent une part disproportionnée des dépenses de santé» et «menacent la pérennité des finances publiques». Dans une étude qui sera rendue publique ce matin, l'Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS), qui se décrit comme un institut «sans but lucratif, indépendant et progressiste», publie une série de recommandations afin d'améliorer l'allocation de ressources financières en santé.