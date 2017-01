La FIQ demande le retrait des publicités du MSSS

Jugeant que de nouvelles publicités du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) qui visent à attirer les jeunes travailleurs dans le milieu de la santé sont de «mauvais goût » et «méprisantes envers les professionnelles en soins et l'ensemble du personnel soignant du réseau», la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) demande aujourd'hui leur retrait.

Dans une lettre envoyée au ministre de la Santé, Gaétan Barrette, la présidente de la FIQ, Régine Laurent, mentionne que «bien que l'objectif de la campagne publicitaire d'inciter les jeunes à faire carrière dans le réseau de la santé soit tout à fait louable, les moyens utilisés ratent complètement la cible». « Vous avez le pouvoir de corriger la situation et nous vous demandons de le faire », écrit Mme Laurent.

Dans un article publié ce matin, La Presse expliquait que de nouvelles publicités du MSSS choquent les syndicats de travailleurs du réseau de la santé.

« À la FIQ, nous ne croyons pas que c'est par dépit que l'on travaille dans le réseau, bien au contraire. La majorité des infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques ont choisi leur carrière parce qu'elles croient en ce qu'elles font. La dernière chose dont elles ont besoin c'est que votre gouvernement leur envoie des messages aussi réducteurs et méprisants », écrit Mme Laurent qui ajoute que pour être attirés, les jeunes ont besoin de «reconnaissance », de «valorisation », et «d'avoir les moyens de soigner dans de bonnes conditions et avec les bons outils».

«Cessez vos compressions, rehaussez le nombre de postes à temps complet, instaurez des ratios professionnels en soins/patients, bref laissez-nous soigner et les jeunes voudront faire carrière dans le réseau de la santé », conclut Mme Laurent.

Les publicités du MSSS :