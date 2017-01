Un logo pour les aliments malsains

Ottawa va imposer à ceux qui commercialisent des produits riches en gras saturés, en sucre et en sel de l'afficher sur le devant leurs emballages, avec un nouveau logo, le même pour tout le monde. Ce faisant, Santé Canada croit que plusieurs fabricants préféreront changer leurs recettes afin d'éviter cette mauvaise publicité.

« Les membres de l'industrie peuvent éviter le symbole proposé sur le devant de l'emballage en réduisant la quantité de sucres, de sodium et de gras saturés dans leurs produits », estime l'organisme dans ses documents préparatoires.

Les Canadiens ont jusqu'à vendredi pour participer aux consultations en ligne sur cette nouvelle mesure, qui sera obligatoire.

« On est bien contents de cette première étape », estime Corinne Voyer, directrice de la Coalition québécoise sur la problématique du poids, qui a déjà envoyé ses recommandations à Ottawa. Parmi celles-ci, l'importance d'adopter un règlement qui limiterait les autres allégations.

« Il nous apparaît indispensable d'imposer un contrôle des autres symboles référant à la valeur nutritive du produit apposés au-devant des aliments par les industriels », dit Corinne Voyer.

L'idée est donc d'empêcher un fabricant de noyer l'information négative imposée par Santé Canada dans une mer de symboles vantant un riche apport en fibres ou d'autres bienfaits autoproclamés.

Tous les aliments qui contiennent plus de 15 % de la valeur quotidienne maximale, pour chacun des indésirables, sont considérés comme à teneur élevée et porteront le logo. L'industrie alimentaire aura tout de même un délai de cinq ans pour afficher le symbole.

LES FABRICANTS PROTESTENT

Malgré cela, des fabricants ont fait part de leur mécontentement à Santé Canada.

« Il est toujours utile de mieux informer le consommateur. Toutefois, nous croyons que la mesure d'affichage sur le devant de l'emballage n'est pas la solution à privilégier et aurait pour effet de se substituer à la consultation du tableau de valeur nutritive par le consommateur », a écrit le Conseil de la transformation alimentaire du Québec, qui représente les fabricants de la province. Le groupe estime que la mesure imposée par Ottawa ne donne pas une idée globale de la valeur des aliments. « La simplification risque d'avoir des incidences pernicieuses à long terme et incitera le consommateur à faire des choix qui ne sont pas nécessairement plus santé », écrit aussi le Conseil.

« Trop de sucre ou de sel peut nuire à la santé, mais un manque de nutriment "autres" peut être aussi dommageable. Il faut informer les consommateurs sur la façon d'évaluer un aliment dans sa globalité », fait aussi savoir le Conseil de la transformation alimentaire du Québec.

La Coalition québécoise sur la problématique du poids aurait aussi préféré que Santé Canada mette au point un indice global, certes plus compliqué à développer, plutôt que de seulement s'attarder à trois composants nuisibles, soit le sucre, le sel et le gras saturé. Cela donne un portrait partiel d'un aliment, maintient Corinne Voyer, et pourrait faire passer pour mauvais un aliment qui a aussi plusieurs qualités.

LE SUCRE AJOUTÉ

Cette nouvelle mesure fait partie d'une série d'initiatives annoncées par Santé Canada l'automne dernier, dont le renouvellement du Guide alimentaire et des modifications à l'étiquette nutritionnelle des aliments transformés.