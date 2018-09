Les enfants canadiens souffrent plus qu'on le croit, dit un rapport

Une nouvelle étude vient sérieusement ébranler certaines certitudes réconfortantes sur le bien-être physique et émotionnel des enfants canadiens.

Le rapport de l'organisme Children First Canada et de l'Institut O'Brien de santé publique de l'Université de Calgary rappelle que les taux élevés de suicide, de maltraitance juvénile, de mortalité infantile et d'hospitalisation en santé mentale soulèvent de sérieux doutes quant à la réputation de ce pays parfois décrit comme un «paradis pour élever des enfants».

Le rapport s'appuie sur des données déjà compilées par des agences comme Statistique Canada et l'Institut canadien d'information sur la santé pour examiner le bien-être des enfants sous différents angles.

Selon l'étude, le taux de mortalité infantile au Canada est par exemple parmi les plus élevés des pays développés, en raison de territoires comme le Nunavut, où les taux atteignent plus du double de la moyenne nationale.

Le rapport indique aussi que le nombre de personnes âgées de 5 à 24 ans hospitalisées pour des problèmes de santé mentale a augmenté de 55% au cours de la dernière décennie - l'Ontario enregistrant de loin les taux les plus élevés.

L'étude souligne également que le Canada figure parmi les cinq premiers pays du monde en ce qui concerne le suicide chez les enfants, qu'on décrit comme la deuxième cause de mortalité au pays.