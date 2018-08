Fusillade à Fredericton: les policiers retirent les fleurs et les cartes

Les policiers de Fredericton ont recueilli, dimanche matin, les fleurs et les cartes déposées devant leur poste en mémoire des deux agents abattus durant une fusillade il y a plus d'une semaine.

Les bouquets et les lettres avaient commencé à s'accumuler devant l'édifice après qu'un tireur eut ouvert le feu dans le stationnement d'un complexe d'appartements le 10 août, tuant les policiers Robb Costello et Sara Burns ainsi que les civils Donnie Robichaud et Bobbie Lee Wright.

Les gens avaient alors afflué vers le poste de police pour rendre hommage aux deux agents, laissant des cartes, des pancartes et des animaux en peluche.

Dans un message publié sur Twitter dimanche matin, le service de police de Fredericton a remercié la population de son soutien et a indiqué qu'il partagerait ces messages avec son personnel ainsi qu'avec les proches de M. Costello et Mme Burns.