Incendies de forêt au Québec: un été plus actif que la moyenne

La SOPFEU signale que ces feux ont brûlé 23 000 hectares de forêt et entraîné une importante charge de travail. La SOPFEU a donc dû avoir recours à plus de 400 personnes provenant de différents États américains et des autres provinces canadiennes.

La SOPFEU observe que la saison 2018 est l'une des plus actives des dernières années, mais que le record absolu remonte à 2005 où 1258 feux avaient consumé 386 671 hectares de forêt.

Jusqu'ici cette année, la SOPFEU est intervenue sur 462 incendies qui ont brûlé 28 274 hectares en zone de protection intensive.

La moyenne des dix dernières années à pareille date s'élève à 335 feux pour une superficie de 34 010 hectares.