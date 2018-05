Les mères paient cher la naissance de leurs enfants

(SAGUENAY) Avoir des enfants plombe solidement les revenus des mères canadiennes et québécoises... mais pas ceux des pères. Une étude montre que les mères canadiennes encaissent une baisse importante de revenus de 40 % à la naissance de leur premier enfant, et qu'il leur faut des années avant de retrouver le niveau de salaire d'avant la maternité.

« La maternité a un impact négatif sur les trajectoires de revenus des mères, mais on ne s'attendait pas à ce que les pénalités, si on peut appeler ça ainsi, durent si longtemps », explique Marie Mélanie Fontaine, étudiante au doctorat en sciences économiques à l'Université du Québec à Montréal.

La baisse des revenus s'atténue chaque année après la naissance du premier enfant, et les revenus des mères finissent par retrouver leur niveau d'avant la maternité.

Mais ici, le Québec fait office de société distincte. Ce temps de récupération est près de trois fois plus court au Québec - soit quatre ans après la naissance du premier enfant, contre onze ans dans le reste du Canada.

L'étudiante soupçonne que les politiques familiales plus avantageuses expliquent ce rattrapage plus rapide au Québec, mais elle veut maintenant le vérifier scientifiquement.

DES CONGÉS PARENTAUX « PLUS AVANTAGEUX »

« La prochaine étape est de regarder l'impact causal des politiques québécoises, notamment les garderies subventionnées et le régime québécois d'assurance parentale, qui offre des congés parentaux plus avantageux pour les parents au Québec », dit Mme Fontaine.

En épluchant les données de Statistique Canada, Mme Fontaine a fait un autre constat troublant : les revenus des pères ne sont pas touchés par la naissance des enfants. « C'est surprenant, convient la chercheuse. Toute la responsabilité des naissances sur le marché du travail repose sur les épaules des mères. » Mme Fontaine précise que les données étudiées vont de 1982 à 2013. « Une des prochaines étapes est de voir comment ça évolue dans le temps, explique la chercheuse. C'est sûr que certaines politiques sont arrivées pendant cette période. Quel impact ont-elles eu ? Ça va être intéressant de l'étudier. »