La barrière anticamion-bélier s'implante

David Rémillard

Des barrières conçues spécialement pour prévenir une attaque au véhicule-bélier, testées pour la première fois en Amérique du Nord pendant le Carnaval de Québec par la police de Québec, devraient de plus en plus faire partie du paysage lors des grands évènements. Le module sera utilisé par les services de sécurité officiels du sommet du G7 et un projet-pilote se prépare également dans la région de Montréal, au parc Jean-Drapeau.