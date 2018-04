Cocktail météo pour plusieurs régions du Québec

Environnement Canada a émis un avertissement de vents forts pour Montréal et pour l'ensemble de la province, avec des rafales pouvant atteindre 90 km/h cet après-midi dans le secteur de Québec. Plusieurs commissions scolaires de la région de la Capitale ont annoncé la fermeture de leurs écoles.

Toujours dans l'est de la province, il y a un avertissement de tempête, avec la menace d'un débordement du fleuve à plusieurs endroits, entre autres aux abords du Vieux-Québec. Avec des fortes vagues et la marée haute à venir, les autorités ont déployé les mesures d'urgence.

À l'aube, la région était balayée par de la neige, du grésil, et on prévoyait jusqu'à 45 centimètres de neige dans Charlevoix. Une bonne portion de la route 132 et de l'autoroute 20 sont fermées en direction de Rimouski, jusqu'à Gaspé.

Couronne nord

Dans les Laurentides et Lanaudière, la Sûreté du Québec a signalé plusieurs accidents et sorties de route. On rappelle de garder les pneus d'hiver. Après avoir reçu de la neige durant la nuit, c'est de la pluie qui tombe sur les régions plus au nord, notamment à Saint-Sauveur. Le scénario n'est pas plus rose en Mauricie, avec de la neige abondante.

Dans la Vallée-du-Richelieu, les conditions routières sont difficiles avec de la neige se changeant en pluie ou bruine intermittente ce matin, et qui devrait cesser cet après-midi. On prévoit des rafales pouvant atteindre 80 km/h par endroits. Plusieurs plans d'eau font l'objet d'une surveillance continue en raison de risque d'inondation. À Saint-Jean-sur-Richelieu, la neige a laissé place à la pluie, avec là aussi de bonnes rafales.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean n'est pas en reste, après avoir reçu de la neige et de la poudrerie durant toute la nuit. Des écoles primaires et secondaires sont fermées. Dans la région de Roberval, de 10 à 20 cm de neige sont encore attendus. On signale des vents provenant du nord-est de 30 km/h avec rafales. Il ne fait pas chaud, avec un mercure de -10 degrés Celsius.