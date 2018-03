Les dauphins piégés par les glaces à Terre-Neuve sont libres

Stan Legge a utilisé une excavatrice pour casser des plaques de glace qui fermaient la baie, jeudi, ce qui a permis aux six dauphins à nez blanc de s'engouffrer dans un étroit canal d'eaux libres et de prendre le large. Le vent avait aussi changé de cap, ce qui a facilité le travail.

Les autorités de Pêches et Océans avaient indiqué jeudi matin que des glaces épaisses avaient fermé encore davantage, durant la nuit, le port de Heart's Delight, dans la péninsule d'Avalon.

Les dauphins à nez blanc ont dû survivre depuis dimanche dans les eaux encore libres de la baie. Kevin Guest, du ministère fédéral des Pêches, indiquait toutefois qu'à cause des vents hivernaux, l'espace d'eaux libres s'était rétréci dans la nuit de jeudi, ce qui poussait les dauphins de plus en plus vers les berges.

Si la baie avait gelé de part en part, les dauphins auraient été forcés de s'échouer sur la grève, craignait M. Guest. Selon lui, les dauphins semblaient toutefois se porter relativement bien jeudi.

Le ministère fédéral des Pêches et des Océans avait demandé mardi l'aide d'un bateau de la Garde côtière qui naviguait dans le secteur, mais on a déterminé qu'il serait dangereux pour les dauphins d'amener un brise-glace dans la baie.

Cette visite a piqué la curiosité des résidants, qui venaient régulièrement nourrir les bêtes et prendre des nouvelles, depuis dimanche.