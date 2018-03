Tempête de neige: Montréal s'en tire

Selon MétéoMédia, c'est plutôt l'Estrie, la Beauce, la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent qui devraient continuer de recevoir des précipitations pour atteindre jusqu'à 30 centimètres de neige d'ici vendredi.

Jeudi matin, Montréal était recouverte d'un léger manteau blanc. Environnement Canada prévoit des accumulations supplémentaires de 5 cm dans la journée.

Aucune commission scolaire n'avait annoncé de fermeture. Beaucoup d'élèves se trouvent déjà en relâche.

À l'Aéroport Montréal-Trudeau, certains vols étaient toujours retardés ou annulés en raison des conditions météo qui prévalent dans le nord-est des États-Unis.

Plus au sud et à l'est, Environnement Canada maintenait ses avertissements de neige ou de tempête hivernale pour plusieurs secteurs, allant jusqu'à parler de « conditions hivernales dangereuses » pour la pointe de la Gaspésie.