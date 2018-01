Météo: ça s'améliore, mais encore 31 000 foyers privés d'électricité

Mercredi matin, des routes pourraient être encore partiellement glacées. Les précipitations auront cessé dans la grande majorité des régions, mais des vents de l'ouest - jusqu'à 70 kilomètres/heure dans certains secteurs - risquent de causer de la poudrerie avec la neige au sol, a prévenu Jean-Philippe Bégin, météorologue à Environnement Canada.

La pluie verglaçante a cessé sur le sud du Québec, incluant Montréal, et pour les secteurs près du fleuve Saint-Laurent, soit de Montréal à Trois-Rivières.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord et dans toute la Gaspésie, la neige modérée à forte et la poudrerie continuaient de sévir, mardi soir, et la visibilité était nulle dans certains secteurs.

Cela doit se changer en pluie verglaçante et en pluie vers le sud, Gaspé et la baie des Chaleurs, et en neige teintée de grésil plus au nord, selon Environnement Canada.

Les intempéries causaient aussi d'importantes interruptions des services d'électricité dans certains secteurs. À 5h mercredi, plus de 31 000 clients étaient sans électricité, la grande majorité en Montérégie.

Mercredi, la tendance sera au dégagement côté météo, mais il y aura un facteur de refroidissement éolien non négligeable.