Un cocktail météo s'amène sur le Québec

À peu près toutes les régions du Québec et du Nouveau-Brunswick écoperont de mauvaises conditions météorologiques qui se manifesteront lundi soir et toute la journée, mardi.

Environnement Canada rapporte qu'une vaste dépression météorologique qui frappe le sud-ouest des Grands-Lacs, tôt lundi matin, atteindra le sud-ouest du Québec en fin de journée.

À Montréal, entre 5 et 10 centimètres de neige tomberont en soirée. Les précipitations se transformeront en pluie verglaçante pendant la nuit de mardi, et devraient persister une partie de la journée.

De la pluie pourrait ensuite tomber avant qu'un dégagement survienne à temps pour la journée de mercredi, mais avec une chute des températures.

Ces conditions devraient sévir dans la plupart des régions de la vallée du Saint-Laurent situées à l'ouest de Québec. Plus à l'est et au nord, il ne devrait pas y avoir de verglas, mais au moins 20 centimètres de neige pourraient tomber.

Du grésil pourrait se mêler aux précipitations de neige dans la région de Québec.

Plus tard mardi, des quantités importantes de neige devraient s'abattre dans le nord du Nouveau-Brunswick; il y aura plutôt d'importantes pluies dans le sud de la province, de même que dans le reste des Maritimes.