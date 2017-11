Mères canadiennes ayant vécu au sein de l'EI: vers une vague de retours épineux

L'épineuse question du retour au Canada des émules de l'EI se pose de manière de plus en plus pressante. Comment les accueillir? Faut-il les envoyer en prison? Qu'adviendra-t-il de leurs enfants? Sur cette photo figure Tareena Shakil, 26 ans, la première Britannique reconnue coupable, l'an dernier, d'avoir rejoint avec son jeune fils l'organisation de l'État islamique (EI). Elle a écopé de six ans de prison.

Gabrielle Duchaine, Joël-Denis Bellavance

La Presse La Presse Après des années passées sous le joug du groupe armé État islamique (EI), au moins quatre Montréalaises souhaitent revenir au Canada avec leurs enfants nés chez les djihadistes, a appris La Presse. Ce n'est que le début de la vague, prévient un expert.

Comment accueillir ces revenantes ? Alors que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) est en pleine course contre la montre, Justin Trudeau ne se fait pas apôtre de la ligne dure, prônant plutôt la « déprogrammation ». L'épineuse question du retour au Canada des émules de l'EI se posait de manière de plus en plus pressante récemment. Elle a pris une tournure plus concrète, hier, avec le cas de cette Montréalaise, mère de deux enfants, qui a officiellement entrepris des démarches pour rentrer au pays. La première d'une série, prévient Phil Gurski, ancien analyste au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS). Le Toronto Star et La Presse ont raconté l'histoire hier. La femme, qui a quitté secrètement le Canada pour la Syrie en 2014 avec une autre adolescente, a réussi à fuir les territoires de l'EI avec ses deux filles. Sa famille a pris contact avec un avocat de Toronto afin de l'aider à rentrer au pays. PAS LA SEULE Selon nos informations, le cas de cette jeune femme n'est pas unique. À Montréal, le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence est en contact avec les familles de trois autres femmes qui ont manifesté à leurs proches leur désir de rentrer à la maison au cours des derniers mois. Elles sont toutes devenues mères durant leur séjour avec l'EI. L'une d'elles a eu deux enfants. Les familles n'ont pas pris contact avec la police, et les femmes ne se sont pas adressées aux services consulaires ni aux forces de la coalition sur le terrain par crainte de se faire arrêter, explique le directeur du centre, Herman Deparice-Okomba, qui ajoute que les familles peinent à obtenir de l'information. Elles seraient cachées quelque part près de la frontière irako-syrienne. L'une d'elles a demandé de l'argent à ses proches pour faciliter ses démarches.

«Elles sont entre la raison et la peur. Elles ont subi un lavage de cerveau.» Herman Deparice-Okomba,

directeur du Centre de prévention de la radicalisation

Avec ces cas concrets, le retour des femmes et de leurs enfants vient de passer de la théorie à la pratique pour Ottawa. Faut-il les envoyer en prison ? Qu'adviendra-t-il de leurs enfants, des Canadiens à part entière par la loi puisqu'ils sont nés d'un parent canadien ?, précise l'avocat spécialiste en immigration Stéphane Handfield. Dans le dossier de la Montréalaise qui attend son rapatriement, deux sources proches du dossier, qui ne sont pas autorisées à parler publiquement, racontent que la GRC travaille à vitesse grand V pour amasser la preuve suffisante pour l'arrêter à son retour. La DPJ est impliquée dans le dossier. Une source gouvernementale explique qu'à plus grande échelle, le but premier sera de recueillir assez de preuves pour pouvoir accuser ces jeunes femmes devant le tribunal. Lorsque ça ne sera pas possible, on les mettra sous surveillance, selon leur degré de dangerosité. Toutes seront systématiquement interrogées à leur arrivée au pays, assure-t-on. TRUDEAU PRESSÉ D'ADOPTER LA LIGNE DURE Cela tranche avec les déclarations du premier ministre Trudeau, hier, à la Chambre des communes. Le sujet a donné lieu à des échanges acrimonieux entre Justin Trudeau et le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer. S'appuyant sur une analyse du SCRS de 2015 selon laquelle les combattants djihadistes revenant au Canada représentent « une menace réelle pour le Canada », M. Scheer a pressé le gouvernement d'adopter la ligne dure, sans exception.

«L'EI a spécifiquement formé des combattants canadiens pour revenir au pays et terroriser nos communautés, et les libéraux le savent depuis deux ans et n'ont rien fait. Pourquoi le premier ministre déploie-t-il autant d'efforts sur les services de réintégration au lieu de mettre ces individus en prison ?» Andrew Scheer,

chef du Parti conservateur