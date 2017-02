Des flaques d'eau et de sloche nuisent aux déplacements

Le grésil et la pluie verglaçante tombés la nuit dernière se sont transformés en pluie, ce matin. La circulation routière est perturbée à certains endroits à cause de l'accumulation d'eau sur la chaussée, et plusieurs vols sont retardés à l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau.

Les automobilistes doivent composer avec une chaussée mouillée et glissante, ainsi que d'énormes flaques d'eau, notamment sur les côtés des voies, qui ont provoqué quelques sorties de routes dans la grande région de Montréal.

« Dans la couronne nord et sur la Rive-Sud, sur les grands axes routiers, la chaussée est partiellement glacée à certains endroits », indique le porte-parole de Transport Québec, Denis Arsenault, qui mentionne les autoroutes 19, 440 et 25, du côté nord, ainsi que l'autoroute 30 dans le secteur de Varennes, du côté sud.

Ailleurs, l'importante couche de gadoue augmente les risques d'aquaplanage et le Service de police de la Ville de Montréal invite les automobilistes à la prudence.

Les trottoirs peuvent être glissants et les piétons doivent aussi naviguer entre les flaques d'eau et de « sloche » aux coins des rues.

Ce sont surtout des vols à destination de Montréal qui sont retardés ou annulés en raison des conditions climatiques, mais les voyageurs qui partent ce matin de l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau doivent aussi vérifier le statut de leur vol : une douzaine de départs sont retardés ou annulés.

Si le mercure dépassait 0oC tôt ce matin à Montréal, il va ensuite chuter tout au long de la journée jusqu'à se rendre à -10oC dès 22h.

Les écoles sont ouvertes partout dans la grande région de Montréal, mais de nombreuses commissions scolaires en Estrie et dans l'est du Québec ont suspendu les cours pour la journée. Ces régions ont reçu 10 à 15 centimètres de neige au cours de la nuit et le verglas s'est mélangé aux flocons ce matin.

Les déplacements risquent d'être dangereux dans tout l'est de la province, où la tempête progresse. Entre Montréal et Québec, l'autoroute 40 est partiellement enneigée et même enneigée par endroits. Les conditions sont un peu meilleures sur l'autoroute 20, mais certains tronçons sont tout de même partiellement enneigés, souligne le porte-parole de Transport Québec.

À l'approche de Québec, la visibilité est réduite. Au Saguenay et au sud du fleuve, plus à l'est, des vents violents, avec des rafales atteignant 80 km/h, rendent les conditions encore plus difficiles et laissent des lames de neige sur la chaussée.

>> Aéroport de Montréal: vérifiez les départs et arrivées.