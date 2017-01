La météo rend les déplacements cauchemardesques

Le verglas a transformé les routes en patinoire dans la région de Montréal ce matin, ce qui a provoqué une heure de pointe cauchemardesque, avec des dizaines de sorties de routes, des écoles fermées et plus de 100 vols annulés à l'aéroport Montréal-Trudeau.

La Société de transport de Laval (STL) a interrompu son service d'autobus pendant une partie de l'heure de pointe, le temps que des abrasifs soient répandus sur la chaussée. « Chaque chauffeur décide s'il est sécuritaire de poursuivre le service, selon l'état de la chaussée », explique Julie Tremblay, porte-parole de la STL. À 9 h 30, 70 % des circuits d'autobus de Laval ne fonctionnaient toujours pas.

Le Conseil intermunicipal de transport (CIT) Le Richelain, qui dessert les secteurs de Candiac, La Prairie et St-Philippe, a aussi interrompu ses services vers 9h pour les reprendre une heure plus tard.

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) a averti sur Twitter, vers 8 h, qu'il y avait des « ralentissements et annulations à prévoir à cause des conditions climatiques ». La Société de transport de Montréal (STM) a, quant à elle, seulement envoyé une invitation à prendre son mal en patience puisque des retards sont à prévoir sur l'ensemble de son réseau d'autobus.

Le transporteur Orléans Express signale que tous les départs sont conditionnels aux conditions météorologiques dans plusieurs régions.

Les utilisateurs du transport en commun à Laval et à Longueuil ont eu du mal à s'informer au sujet des perturbations de services, puisque les sites web de ces sociétés de transport ont connu des difficultés techniques, tandis que les lignes téléphoniques du service à la clientèle étaient difficilement accessibles en raison de la forte demande.

Éviter de sortir, demande Ugence-Santé

Submergé d'appels, le service ambulancier Urgence-Santé a demandé à la population de ne pas sortir ce matin. « On reçoit deux fois plus d'appels que d'habitude, c'est vraiment une situation exceptionnelle, a souligné Stéphane Smith, porte-parole du service. Il y a beaucoup de chutes sur les trottoirs glacés et d'accidents de voiture. Tous les employés disponibles ont été appelés au travail pour que l'on puisse mettre le maximum de véhicules sur la route. »

L'autoroute 40 est fermée depuis plus de deux heures, en direction ouest, dans le secteur du boulevard Cavendish, dans l'arrondissement Saint-Laurent, en raison d'un carambolage impliquant 20 véhicules, survenu vers 7 h.

Un premier accident majeur impliquant de nombreux véhicules, dont sept camions, est survenu vers 4 h 30, sur l'autoroute 20 à Rivière-Baudette, près de la frontière de l'Ontario. Le carambolage a fait un blessé léger. L'autoroute est fermée en direction est depuis.

Les automobilistes ont aussi été retardés par plusieurs accrochages dans tous les secteurs.

Trafic aérien perturbé et écoles fermées

Plus de 100 vols ont aussi été annulés à l'aéroport de Montréal (vérifiez l'état des vols) et d'autres ont été retardés.

Dans l'ensemble de la province, les écoles de 22 commissions scolaires étaient fermées pour la journée. Dans la grande région de Montréal, les commissions scolaires des Samares, des Grandes-Seigneuries, de la Vallée-des-Tisserands, des Patriotes, des Hautes-Rivières, de Saint-Hyacinthe, des Chênes, Sorel-Tracy, Sir-Wilfrid-Laurier, Riverside et Val-des-Cerfs.

Le Cégep Édouard-Montpetit, à Longueuil, a aussi décidé de suspendre les cours pour l'avant-midi.

La neige mêlée de grésil, avec des rafales pouvant atteindre 60 km/h, a commencé vers 6 h 30 autour de Montréal, perturbant la circulation au cours de l'heure de pointe matinale.

Environnement Canada prévoit une accumulation de 15 à 25 centimètres de neige mêlée de grésil dans les secteurs de Châteauguay, de La Prairie, de l'île de Montréal, de Laval et de Longueuil. Les précipitations s'intensifieront en cours de matinée.

L'est du Québec devrait être touché en fin de journée et en soirée.

Cette tempête est causée par une dépression provenant de la côte est américaine. Lundi, Hydro-Québec a reçu une demande d'assistance à Long Island, dans l'État de New York, et 70 monteurs de lignes ont été dépêchés là-bas en soirée.