Adolescente enlevée à Sutton: un témoin important recherché

Les enquêteurs des Crimes majeurs de la Sûreté du Québec enquêtent sur une nébuleuse affaire d'enlèvement et de séquestration d'une adolescente, fille d'un dirigeant d'une succursale de banque, survenue hier à Sutton, dans les Cantons-de-l'Est.

C'est dans cette maison à vendre et inhabitée que l'adolescente aurait été séquestrée durant quelques heures mercredi matin à Sutton.

Les enquêteurs ont perquisitionné et expertisé la résidence durant de longues heures hier et trouvé certains éléments qui correspondent à la version de l'adolescente. De plus, une rançon aurait été demandée avant que la victime soit parvenue à fuir ses ravisseurs. Fait à noter, la résidence où l'adolescente aurait été séquestrée est inhabitée et à vendre. La raison : une reprise de finance. Selon nos informations, la banque qui a repris la maison serait également celle pour laquelle travaille le père de l'adolescente.

Témoin important

Hier soir et ce matin, la Sûreté du Québec a émis des communiqués dans lesquels elle dit rechercher au moins deux suspects, l'un qui parlait en français et l'autre en anglais. Elle a également diffusé les photos d'un individu considéré comme un témoin important, un homme blanc, vêtu d'un manteau noir, d'un t-shirt blanc, d'une casquette noire et portant souliers blancs, qui a été vu vers 9h mercredi matin au restaurant Tim Horton, situé sur la rue Knowlton à Lac-Brome.

Selon la police, les présumés ravisseurs se seraient déplacés à bord d'une camionnette Ford Econoline de couleur pâle, et auraient circulé sur le chemin des Fougères, et dans les secteurs des rues Maple et Academy à Sutton.

Toute personne qui connaîtrait l'homme dont la photo a été diffusée et qui aurait des informations sur le véhicule ou cette affaire est priée par la SQ de communiquer avec sa Centrale de l'information criminelle au 1-800-659-4264.

