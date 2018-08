Deux blessés dans un effondrement de terrain à Lac-Brome

La Sûreté du Québec (SQ) précise que les deux voitures sont tombées dans une crevasse causée par l'effondrement de terrain qui venait de se produire, vers 3h30, sur le chemin de Fulford, parallèle à l'autoroute des Cantons-de-l'Est.

La police signale que les deux conducteurs ont été transportés en centre hospitalier après avoir été tirés des deux véhicules enlisés.

Il s'agit d'un homme âgé dans la vingtaine, qui a subi des blessures mineures, et d'une septuagénaire qui souffre de blessures plus sérieuses, mais on ne craindrait pas pour sa vie.

Le chemin de Fulford est sectionné par la crevasse sur plusieurs mètres et demeurait fermé à la circulation jeudi matin.

Les deux véhicules qui gisaient dans le cours d'eau formé par l'incident, qui a la dimension d'une petite rivière, ont été remorqués en matinée.