Un homme souffrant d'Alzheimer recherché

Sylvain Degarie, un homme âgé de 54 ans et souffrant de la maladie d'Alzheimer, est porté disparu depuis vendredi en début de soirée.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sollicite l'aide de la population pour retrouver M. Degarie, qui a été vu pour la dernière fois vers 17h30 sur la rue Bercy, dans l'arrondissement de Ville-Marie.

L'homme mesure 1m85 (6'1'') et pèse 90kg (200lb). Au moment de sa disparation, il portait un t-shirt bourgogne et un short bleu foncé. Sylvain Degarie a les cheveux gris, les yeux bleus, une cicatrice à la main droite et une brûlure au niveau de l'avant-bras droit. Il s'exprime en français.

Toute personne possédant de l'information concernant cette disparition peut composer le 911 ou communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.