Collision frontale en Montérégie: cinq blessés graves

Une femme est dans un état «extrêmement critique» et quatre personnes, dont deux enfants, ont été blessées gravement à la suite d'une collision frontale survenue samedi soir en Montérégie.

L'accident s'est produit vers 20h sur le chemin de la 3e-Ligne dans la municipalité de Saint-Valentin.

La conductrice qui était seule à bord s'est retrouvée dans la voie inverse pour une raison qui demeure indéterminée. Son véhicule a percuté de plein fouet une camionnette où se trouvaient deux adultes et deux enfants.

Les pinces de désincarcération ont dû être utilisées sur les lieux. Les cinq personnes ont été transportées à l'hôpital.

La conductrice du véhicule fautif est entre la vie et la mort. La passagère de l'autre véhicule est dans un état critique. Le conducteur et les deux enfants de 3 et 5 ans qui prenaient place à l'arrière ont été blessés gravement.

«Le chemin est asphalté. La limite de vitesse permise est de 80 kilomètres par heure. Il n'y a pas de zone de travaux et aucune trace de freinage n'a été constatée», a indiqué le porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Claude Denis.

La circulation est interrompue dans le secteur le temps que des spécialistes de la SQ fassent une enquête sur la collision.