Des centaines de personnes assistent aux premières funérailles à Humboldt

Des centaines de personnes, dont bon nombre arboraient les couleurs vert et or de l'équipe des Broncos de Humboldt, ont assisté jeudi aux funérailles de Tyler Bieber, qui était descripteur depuis cette année des matches de l'équipe sur les ondes de la station de radio locale.

La ville de Humboldt tenait ses premières funérailles, jeudi, après le tragique accident qui a fait 16 morts, vendredi dernier, en Saskatchewan. Les funérailles de Tyler Bieber avaient lieu à l'aréna de Humboldt - la maison des Broncos.

M. Bieber était à bord de l'autocar qui a été impliqué dans une violente collision avec un semi-remorque, dans le nord-est de la Saskatchewan. Les Broncos se rendaient à Nipawin pour un match des séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur de la Saskatchewan.

Passionné de sports, le reporter de la radio locale CHBO était aussi entraîneur des équipes de basketball et de football de l'école secondaire de Humboldt.

Le président de l'équipe, Kevin Garinger, a indiqué qu'on ne pouvait réécrire l'histoire, mais que la communauté devait maintenant se soutenir et s'entraider.

Keegan Adair, l'un des porteurs aux funérailles, était vêtu du maillot de l'équipe de football de l'école secondaire de Humboldt par-dessus son complet. Il a confié que la perte du «coach Bieber» donnait un dur coup à ses coéquipiers et à lui-même, mais qu'ils garderaient en mémoire des souvenirs plus heureux.

Boyd Henderson et sa femme, Irene, ont indiqué qu'ils détenaient des abonnements pour les Broncos depuis longtemps et qu'ils souhaitaient montrer leur soutien à la famille et à la communauté.

Dans l'entrée de l'aréna étaient disposées des photos de Tyler Bieber, des livres de jeux et des pièces représentant ses équipes sportives préférées - notamment les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre dans la NFL et le quart-arrière Tom Brady.

Deux autres funérailles sont prévues vendredi. Jacob Leicht, un attaquant de 19 ans qui était originaire de Humboldt même, aura des funérailles dans sa ville. Il en était à sa première saison avec l'équipe locale.

Adam Herold, qui aurait eu 17 ans jeudi, sera conduit à son dernier repos dans sa ville natale de Montmartre, en Saskatchewan. Plus jeune joueur de l'équipe, ce défenseur des Pat Canadians de Regina, de niveau midget, avait été cédé aux Broncos avant le début des séries éliminatoires junior cette année, à la fin de la saison des Pat.

Les joueurs des Broncos provenaient de la Saskatchewan, de l'Alberta ou du Manitoba.

Les dons de sang en forte hausse

Il y a eu un bond à l'échelle du pays du nombre de dons de sang dans la foulée de la tragédie routière à Humboldt, a indiqué jeudi la Société canadienne du sang.

Plusieurs villes de l'ouest du pays ont connu des augmentations de dons de sang d'environ 25 pour cent par rapport aux moyennes de saison, notamment Saskatoon, Winnipeg, Calgary et Edmonton. Au moins une clinique en Saskatchewan a enregistré une hausse de 50 pour cent, a affirmé le porte-parole Hailu Mulatu.

Des gens de partout dans le monde ont aussi ouvert leur portefeuille pour soutenir les familles des victimes de l'accident.

Plus de 9,8 millions avaient été promis sur la page de la campagne GoFundMe, jeudi, ce qui représenterait la plus grande somme recueillie à ce jour au Canada par une initiative sur le site de sociofinancement. Plus de 100 000 donateurs de 65 pays ont contribué à la campagne, avec des dons allant de 5 $ à 50 000 $ de la part d'individus et d'organisations.