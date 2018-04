Meurtre à Montréal: le crime serait relié aux motards

La Presse a appris que l'un des deux hommes atteints par balle, celui qui a survécu, est Alexandre Lefebvre, 42 ans. Ce dernier, surnommé Tattoo, a été observé durant l'enquête Mastiff par laquelle l'Escouade régionale mixte (ERM) et la Division des produits de la criminalité de la Sûreté du Québec ont démantelé un réseau de trafiquants de cocaïne qui opérait dans l'est de Montréal et qui relevait des Hells Angels. Selon nos informations, Lefebvre aurait pris la relève à un certain moment durant l'enquête de Patrick Corbeil, chef du réseau, qui a été arrêté dans l'opération Mastiff et qui retourné sa veste après la frappe policière survenue en novembre 2015.

Lefebvre n'a toutefois jamais été accusé à la suite de l'opération Mastiff. Il a quelques antécédents criminels, des affaires d'introduction par effraction, possession d'outils de cambriolage et recel qui avaient débouché sur de courtes peines de prison et des amendes vers la fin des années 90.

L'homme qui l'accompagnait vendredi soir et qui est décédé des suites de ses blessures, Jonathan Carrière, 31 ans, n'est pas connu des policiers et n'a aucun antécédent criminel.

Appels au 911

Vers 18 h 10, plusieurs personnes ont communiqué avec le 911 pour des coups de feu sur la rue Bercy, près d'Ontario. À leur arrivée sur les lieux, les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont localisé les deux hommes gisant au sol. Les victimes, qui marchaient sur le trottoir au moment du crime, ont été atteintes « par au moins un projectile au haut du corps ».

Le suspect dans cette affaire aurait pris la fuite à bord d'un véhicule en direction sud. Les policiers ont fait remorquer un luxueux VUS blanc qui appartiendrait à l'une des victimes.

L'enquête appartient à la Division des Crimes majeurs du SPVM. C'est le septième meurtre commis depuis le début de l'année à Montréal.

