Collision entre 2 véhicules en Outaouais: 3 blessés, dont un  très gravement

Vers 3h, une conductrice a perdu la maîtrise de sa voiture sur la route 148, pour aller heurter une autre automobile qui circulait en sens inverse.

Le conducteur de ce 2e véhicule, âgé de 29 ans, a subi des blessures très graves et on craint pour sa vie. Un passager a aussi été blessé, plus légèrement.

Quant à la conductrice fautive, des pinces de désincarcération ont dû être utilisées pour l'extirper de sa voiture. Sa vie n'est pas en danger, malgré ses blessures sérieuses.

La cause de la perte de contrôle est inconnue.