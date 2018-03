Mile-End: importante rupture de canalisation sur l'avenue Van Horne

Des morceaux d'asphaltes projetés par la pression de l'eau jonchent le sol de l'avenue Van Horne, inondée entre l'avenue du Parc et l'avenue Hutchison. Ce secteur est à la limite entre Outremont et le Mile-End.

La Ville de Montréal devrait être en mesure de maîtriser la fuite ce midi.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) recommande d'éviter ce secteur. L'avenue du Parc est fermée entre l'avenue Van Horne et la rue Beaubien et l'avenue Van Horne est fermée entre l'avenue du Parc et la rue Hutchison.