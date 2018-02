Une adolescente de 14 ans portée disparue à Montréal

Eva a été vue pour la dernière fois dimanche dernier, le 11 février, dans le secteur sud-ouest de Montréal. Elle pourrait encore se trouver à Montréal, possiblement dans une station du métro. Sa famille craint pour sa sécurité, a fait savoir le SPVM.

La jeune autochtone a les yeux et les cheveux noirs, elle mesure 1 m 57 et pèse 45 kilos. Lors de sa disparition, Eva portait un manteau avec un capuchon de marque Northstorm, un chandail à col roulé, des pantalons foncés et des bottes en caoutchouc.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire de façon anonyme et confidentielle auprès d'Info-Crime Montréal au 514 393-1133.