La Presse à Maniwaki: entre déchirement et consternation

(Maniwaki) Un coup de feu tiré par un agent de la paix, un jeune homme dans le coma, une vidéo troublante... L'altercation survenue mercredi entre Steven Bertrand et un constable spécial monopolisait toujours les conversations, hier à Maniwaki. Et réveillait de très mauvais souvenirs.

Si certains blâmaient les gestes des jeunes hommes, d'autres déploraient les méthodes employées par les hommes en uniforme. Dans le cas de Steven Bertrand, on soulevait des questions non seulement sur l'utilisation d'une arme à feu par le constable spécial, mais aussi sur le peu d'assistance apportée par les agents de sécurité sur la scène.

Dans cette séquence publiée mercredi, qui cumulait quelque 1,9 million de visionnements hier soir, on pouvait voir l'altercation entre le jeune homme de 18 ans et un constable spécial du palais de justice. La scène se termine au son d'un coup de feu, qui atteint le jeune homme à la tête.

« Il était en train de s'aider », résume-t-elle.

Fany Rochon a passé une bonne partie de la journée à son chevet hier, avec Julie Bertrand, mère du jeune homme. Celle-ci n'a pas souhaité s'adresser à La Presse lors de notre passage à Gatineau hier midi.

UNE VILLE VIOLENTE ?

Puisque l'enquête sur le coup de feu est entre les mains du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), les autorités n'étaient pas bavardes, hier.

Au palais de justice, des agents de la SQ sont venus en renfort du personnel de sécurité sur place. On n'a toutefois déploré aucun incident.

À Québec, la ministre de la Justice Stéphanie Vallée a tenu à rappeler que l'événement qui avait secoué mercredi le palais de justice de Maniwaki, où elle a travaillé pendant 12 ans, était de nature « exceptionnelle ».

« Il ne faudrait pas que les gens s'imaginent que c'est la réalité de Maniwaki. Oui, c'est une communauté qui vit ses difficultés, mais ce n'est pas vrai qu'il y a de la violence comme ça dans ce milieu », a-t-elle dit, hier, à sa sortie du caucus libéral d'avant-session, à Québec.

Quand elle a été informée, mercredi, de l'événement impliquant Steven Bertrand et un constable spécial, la ministre Vallée a reçu l'information « avec beaucoup d'émotion ».

« C'est venu me chercher dans le plus profond de ce que j'ai. Par la suite, j'ai vu la vidéo [...]. Je suis mère de jeunes de 18 et 20 ans, je suis une avocate qui a pratiqué en région, alors c'est certain que ça me touche beaucoup », a dit Mme Vallée, affirmant qu'elle ne commenterait pas davantage le cas puisque le BEI fait enquête.

- Avec Hugo Pilon-Larose, La Presse