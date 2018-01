Braquage de domicile à Sherbrooke: deux suspectes recherchées

Selon le Service de police de Sherbrooke (SPS), le 16 janvier, vers 19h30, les deux femmes se sont présentées à la porte arrière d'un logement de la rue Sainte-Famille avant de s'y introduire par la force.

La locataire des lieux s'est fait battre à coups de bâton et à coups de poing avant de se faire voler des articles électroniques. Les suspectes ont ensuite pris la fuite par l'arrière de l'immeuble.

Selon la police, l'une d'elles était âgée d'entre 25 et 30 ans, mesurait environ cinq pieds et cinq pouces et pesait approximativement 250 livres. Elle avait les cheveux noirs attachés et sa poitrine était tatouée.

L'autre, dans la quarantaine, mesurait aussi cinq pieds et cinq pouces, mais son poids approximatif est évalué à 130 livres. Elle avait les cheveux courts blonds et lors de l'agression, elle portait un manteau court de couleur grise.

Il semble que les deux femmes s'exprimaient en français.

Toute personne croyant pouvoir transmettre des informations utiles à propos de cette affaire est priée d'entrer en communication avec la division des enquêtes criminelles du Service de police de Sherbrooke.