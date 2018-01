Un homme atteint par un coup de feu dans Saint-Michel

Selon le SPVM, un témoin a appelé au 9-1-1 pour dire qu'il avait entendu un coup de feu et vu un suspect avec une tuque grise pendre la fuite. Un homme a été atteint d'un projectile et serait tombé à terre, à l'angle de la 15e avenue et de la rue Legendre, dans un secteur résidentiel du quartier.

Les secouristes arrivés sur place ont constaté qu'il a été touché au thorax mais on ne craint pas pour sa vie. La blessure serait légère.