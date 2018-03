Cauchemar sans fin pour deux ambulanciers: la STM devra verser 1,5 million

Philippe Teisceira-Lessard

Le cauchemar absolu : vous êtes coincé sous un wagon de métro, entre un rail et un cadavre, lorsque deux coups de klaxon retentissent. Le train repartira et vous êtes sur son chemin, vous en êtes certain.

Deux ambulanciers qui ont cru mourir écrasés sur les rails du métro de Montréal en tentant de dégager un homme qui venait de mettre fin à ses jours auront droit à un total de 1,5 million de dollars pour leur traumatisme, vient de décider la Cour supérieure. « Moi, dans ma tête, ça décollait, ça partait », s'est souvenu Jean Langlois devant le tribunal. La Société de transport de Montréal (STM) a été condamnée à leur verser cette somme parce que ses employés ont tardé à avertir les ambulanciers qu'il s'agissait d'une fausse alerte, ce qui a amplifié le choc. C'est aussi un employé de la STM qui a accroché le klaxon du train à deux reprises.

«Je suis satisfaite de la décision. Je suis contente que ce soit fini.» Yolande Poisson

ambulancière impliquée dans l’événement, lors d’une courte conversation téléphonique

L'ex-ambulancière souffre d'un trouble de stress post-traumatique dont les symptômes ne s'améliorent plus et n'a jamais pu reprendre son travail, tout comme son partenaire Jean Langlois. Elle travaille maintenant comme aide-cuisinière à temps partiel, alors que lui est devenu homme à tout faire. La STM considère la possibilité de faire appel du coûteux jugement. PANIQUE SUR LES RAILS Les vies de Mme Poisson et de M. Langlois ont pris une tournure dramatique le 10 mars 2012, alors qu'ils intervenaient sur les lieux d'un suicide à la station de métro Cadillac. Le corps du malheureux était coincé sous le métro. Les deux coéquipiers ont rampé sous un wagon afin de le déloger. Les ambulanciers se sont retrouvés à travailler « étendus de chaque côté de la victime, dans un endroit exigu, peu éclairé et où la chaleur est accablante ». Quand soudain : un premier coup de klaxon. Cinq ou six secondes plus tard : un second coup de klaxon. C'est la panique. Mme Poisson et M. Langlois sont certains que le train s'apprête à repartir. D'autant plus que même s'ils ne peuvent plus voir le quai, ils aperçoivent les bottes de policiers en train de courir sur la voie.

«Y a-t-il eu une erreur ? Y a-t-il quelque chose qui a été rebranché ? Ils pensaient-tu qu'on était sortis ?» Extrait du témoignage de Jean Langlois