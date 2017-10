Une femme manque à l'appel à Saint-Jean-de-Matha

Mme Gravel se déplacerait à bord d'une voiture Hyundai Elantra de couleur grise, immatriculée 868 PQN (Québec). La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait un pantalon noir, un t-shirt vert pâle et une veste grise et noire.

France Gravel mesure 1,57 m (5 pieds 2 pouces), a des cheveux et des yeux bruns et pèse 77 kg (170 livres).

« Elle aurait passé les trois dernières nuits dans un motel de Saint-Charles-Borromée, mais pourrait se trouver ailleurs dans la région de Lanaudière », selon la SQ.

La SQ demande à toute personne qui aperçoit Mme Gravel d'appeler au 911. Il est aussi possible de transmettre toute information sur elle à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.