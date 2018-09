Trois cadres d'Ubisoft Montréal déboutés par la Cour supérieure

Yannis Mallat, président-directeur général d'Ubisoft Montréal, Olivier Paris, vice-président Opérations, et Francis Baillet, vice-président Affaires corporatives, réclamaient ensemble plus de 3 millions de dollars à l'AMF du Québec et à celle de France.

Ils reprochaient aux gendarmes des marchés plusieurs supposées irrégularités durant une enquête à propos d'une affaire de manquement d'initié qui remonte à 2013. Les trois cadres avaient été condamnés à payer un total de 1 million d'euros en 2016 par l'Autorité des marchés financiers de France (AMFF).

Ils tentaient devant la Cour supérieure de récupérer ces sommes, en plus de dommages moraux et exemplaires. Mais la juge Carol Cohen a donné raison à l'AMF sur toute la ligne dans sa décision rendue mercredi dernier.

« L'Autorité est très satisfaite de la décision rendue par la juge Cohen dans ce dossier. Ce jugement insiste sur l'importance du rôle de l'AMF et souligne bien l'absence de reproche à la face même du dossier », a réagi le porte-parole de l'AMF, Sylvain Théberge.