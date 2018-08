Un ex-procureur de la commission Charbonneau devient juge

Me Lussier s'est fait connaître du public en représentant le gouvernement du Canada devant la Commission Gomery sur le scandale des commandites. Presque une décennie plus tard, il a brièvement occupé le poste de procureur en chef de la commission Charbonneau. Il avait démissionné à l'automne 2012, avant le début des audiences de la commission, parce qu'il avait représenté une entreprise d'asphalte visée par la police anticorruption.

« Il a pratiqué dans un large éventail de domaines du droit, notamment en litige commercial et en responsabilité civile, mais aussi en droit public et administratif [...], en droit constitutionnel, en droits fondamentaux et en droit des libertés, en droit autochtone, en droit environnemental et en droit municipal », note le ministère fédéral de la Justice dans son communiqué.

Ottawa a aussi annoncé la nomination à la magistrature de l'ex-bâtonnier Bernard Synnott, qui devient lui aussi juge à la Cour supérieure. Il travaillait jusqu'à maintenant chez Fasken Martineau DuMoulin. Me Éric Hardy et Me Nathalie Pelletier suivent le même chemin.

Le juge Stephen W. Hamilton, qui siégeait jusqu'à présent à la Cour supérieure, prend pour sa part du galon et siégera à la Cour d'appel du Québec.