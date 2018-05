Crimes sexuels sur un mineur: un employé de l'École nationale de cirque accusé

Un enseignant de l'École nationale de cirque de Montréal fait face à plusieurs chefs d'accusation en matière de pornographie juvénile et de crimes sexuels sur un enfant. Les mains croisées, visiblement sonné, Marcelo Berti Marques a comparu jeudi après-midi au palais de justice de Montréal.

L'homme de 44 ans est accusé de leurre informatique, d'incitation à des contacts sexuels et de rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite. Il aurait commis ces trois crimes à l'endroit d'une personne de moins de 16 ans, le 21 avril dernier à Montréal. M. Berti Marques est également accusé de possession de pornographie juvénile.

La peine minimum pour trois de ces chefs est d'un an de détention.

Marcelo Berti Marques a été arrêté mercredi par les enquêteurs du Module Exploitation sexuelle - volet pornographie juvénile et leurre du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Il subira son enquête sur remise en liberté vendredi matin. On ignore si l'unique victime est ou était une élève de l'École nationale de cirque.

«Ce sont des accusations de nature sérieuse. On n'a pas encore reçu la divulgation de la preuve. On va la récupérer et l'étudier. Monsieur est présumé innocent», a indiqué son avocat Me Michael Morena, à la sortie de la salle. Ce dernier a demandé la présence vendredi d'un interprète portugais-français, même si son client comprend le français.

Sur son compte Facebook, Marcelo Berti indique être natif de Sao Paulo, au Brésil. Il aurait joint l'École nationale de cirque en août 2016, puis il aurait déménagé à Montréal un mois plus tard, selon sa page de profil.

Les policiers invitent toute personne qui aurait été victime ou qui pourrait connaître une victime de cet homme à contacter le SPVM.

Marcelo Berti Marques mesure 1 m 82 (6'0'') et pèse 68 kg. Il s'exprime en français, en espagnol et en portugais.