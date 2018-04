L'opération bariatrique qui a tourné au cauchemar

Le 19 janvier, le patient est opéré à nouveau, cette fois par le D r Atlas et le D r Denis. Au cours de l'opération, les chirurgiens notent que l'anse biliaire est beaucoup trop longue - elle mesure 250 centimètres au lieu de 75 centimètres. Ils écourtent alors l'anse biliaire et donnent congé à leur patient, selon la poursuite.

Le lendemain de l'opération, les chirurgiens ont jugé l'évolution du patient adéquate, malgré ses nausées et ses vomissements. Il a quitté l'hôpital six jours plus tard.

«Il a perdu énormément de poids, ne pèse plus alors que 150 livres et ses vomissements ont une couleur brune et une odeur d'excréments», lit-on dans la poursuite. Le patient «est hospitalisé jusqu'au 27 mars 2013, moment où, désespéré, il quitte l'IUCPQ, préférant mourir chez lui».

À la maison, sa femme le supplie de retourner voir un médecin. Il ne pèse plus que 139 livres et semble à l'article de la mort. Le patient se plie aux arguments de sa femme. Le chirurgien qui l'examine, Stéfane Lebel, le prévient que s'il n'est pas hospitalisé, «il va mourir d'ici quelques semaines, sinon quelques jours».

À l'IUCPQ, on tente de gaver le patient par un tube inséré dans l'intestin grêle. En vain.

L'opération permet toutefois aux médecins de constater un phénomène étrange : les aliments remontent vers l'estomac au lieu de descendre vers les intestins.

«Le 16 avril 2013, Dr Lebel et Dr [Simon] Marceau se résolvent à croire l'impensable, soit que ce n'est pas en fait un by-pass gastrique qui a été fait mais que c'est plutôt un montage inversé de l'anse alimentaire qui a été effectué à Montréal», lit-on dans la poursuite.

L'homme est sous le choc. On le prévient qu'il doit passer à nouveau sous le bistouri, sans quoi, c'est la mort assurée.

Pendant six heures, le 18 avril, le Dr Lebel démembre entièrement le « by-pass » confectionné par ses collègues montréalais et tente de reconstruire un circuit alimentaire et digestif aussi anatomique que possible.

Le diagnostic postopératoire confirme l'inversion du premier montage chirurgical, selon la poursuite. L'anse biliaire avait été raccordée à l'estomac plutôt qu'à l'intestin, ce qui créait un montage circulaire en «O» plutôt qu'en «Y».

«Le circuit [...] fonctionnait ainsi à sens inverse, les aliments dans l'estomac ne pouvant descendre, imparfaitement, que par gravité, à contre-courant du péristaltisme de l'anse biliaire qui y avait été greffée par l'équipe chirurgicale.»

Après l'opération, le patient a été maintenu dans un coma artificiel dans l'unité des soins intensifs. Au bout de cinq mois d'horreur, le cauchemar était fini - ou du moins le croyait-il.

Les chirurgiens rejettent le blâme

Les trois chirurgiens poursuivis nient toute erreur médicale.

«Le Dr Atlas considère que la chirurgie de dérivation gastrique effectuée sur la personne du Demandeur [...] a été effectuée conformément aux règles de l'art», lit-on dans sa défense écrite. Tout comme ses deux collègues, le Dr Atlas soumet qu'il n'existe «aucun lien» entre une «supposée faute» et les «malheureuses complications» subies par le patient.

Joints par La Presse, les trois chirurgiens se sont abstenus de commenter davantage la poursuite.

Pour le patient, les contrecoups ont été longs et pénibles.

Pour l'aider à supporter la douleur qui lui tailladait l'estomac pendant son hospitalisation, on lui a administré de la morphine. Le sevrage a été difficile. La dépendance aux narcotiques a fini par se transformer en dépendance à l'alcool, lit-on dans la poursuite.

L'homme s'est retrouvé en cure de désintoxication. Affaibli, humilié, il n'avait plus la force d'exercer sa profession. Il n'était plus l'homme performant qu'il avait toujours été. L'homme à qui tout semblait réussir, jusqu'à ce qu'une intervention chirurgicale ne fasse basculer sa vie.

L'été dernier, il s'est donné la mort.

En tant qu'héritière, c'est sa femme qui a repris la poursuite contre les chirurgiens.

***

PAS UNE PREMIÈRE

Au moins un autre Québécois aurait été victime d'une erreur de montage en cours d'opération bariatrique. En 2003, Jean-Guy Boulianne, un Saguenéen souffrant d'obésité morbide, a subi une dérivation gastrique à l'hôpital Laval de Québec. Son état s'est ensuite dégradé, selon une poursuite judiciaire déposée en 2005. Dix jours après la première opération, l'homme est à nouveau passé en salle d'opération. Les médecins ont constaté un «montage inversé» ; le contenu intestinal se déversait dans l'estomac. Ils ont tenté de réparer les dégâts. Trop tard. Jean-Guy Boulianne, père de trois enfants, est mort au bout de 18 jours.